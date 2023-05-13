Жители Италии крайне недовольны субботним визитом Зеленского

Он должен встретиться с Папой Франциском, президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони. В Риме, сообщают СМИ, введен высший уровень мер безопасности.

Также по соображениям безопасности визит украинского лидера официально не анонсировался и не подтверждался, а его повестка держится в секрете.

Разработанный в Риме план предусматривает присутствие армии и чрезвычайных сил полиции, а также антитеррористических подразделений, снайперов и вертолетов, запрет на использование дронов.

Патрулируются стратегические точки столицы, а также район Тибра и парки, усилена охрана аэропортов и вокзалов, везде расставлены полицейские патрули, включая кавалерию и карабинеров.

Такие меры практически парализовали движение в итальянской столице и вызвали резкое недовольстве ее жителей.

Из Вечного города Президент Украины должен вылететь в Берлин.