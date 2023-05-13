Конгрессмен Джексон настаивает на том, чтобы Джо Байден прошел тест на оценку умственных способностей

Документ вызвал бурную реакцию в обществе и всплеск публикаций в СМИ.

Конгрессмен Ронни Джексон уверен, что Байден не может полноценно управлять государством вследствие возрастных особенностей и возможных проблем с когнитивными способностями.

Политик считает, что президент сможет и дальше оставаться у власти и баллотироваться на второй срок в 2024 году, если открыто подтвердит свою компетентность после соответствующего медицинского освидетельствования.

Ранее Байден уже несколько раз проходил медицинское обследование, которое не показало наличие проблем со здоровьем.

Однако результаты обследования республиканцев не устраивают, они полагают, что оценка умственных способностей действующего президента не проводилась или ее правдивые итоги были тщательно скрыты от общественности.

Члены Демократической партии возмущены позицией республиканцев из-за того, что они сомневаются в способностях Байдена управлять страной.

Демократы считают, что их оппоненты спекулируют на слухах и предрассудках, намеренно распространяемых в обществе.

Отдельные эксперты высказывают мнение о том, что требования, выдвинутые республиканцами по поводу проведения теста умственных способностей Байдена, есть не что иное как попытка испортить репутацию президента США в глазах американских граждан накануне предстоящих выборов.

Будет ли проводиться тестирование когнитивных способностей Байдена, пока неизвестно, решение об этом будет принимать сам глава Белого дома, который пока никак не прокомментировал ситуацию.