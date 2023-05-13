Германия подари Украине оружие на несколько миллиардов долларов

Соответственно, за последние несколько дней заинтересованные ведомства и Канцелярия договорились о том, что в ближайшие недели и месяцы Украина должна получить из Германии дополнительное вооружение на сумму около 2,7 млрд евро.

По информации "Шпигель", соответствующий список включает еще 20 боевых машин пехоты "Мардер", 30 танков "Леопард-1", 15 зенитных танков "Гепард", 200 разведывательных беспилотников, четыре дополнительных зенитных комплекса "Ирис-Т" с боекомплектом, еще артиллерийские боеприпасы и более 200 боевых бронированных и тыловых машин.

Это самый крупный пакет вооружений, который Германия предоставила для усиления украинских вооруженных сил с начала войны в феврале 2022 года.