В воскресенье утром, 14 мая, журналисты новостного агентства Il Giornale опубликовали новую статью, в которой сообщили, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Рим, который прошёл вчера, был омрачён масштабной акцией протеста местных коммунистов, собравшихся для манифестации возле Колизея.

Известно, что прибывшие к Колизею носители ультралевых политических взглядов развернули большой баннер, надпись на котором была адресована Зеленскому и не носила дружественный характер. Репортёры Il Giornale пообщались с протестующими на месте событий, взяв у них интервью.

Один из респондентов Il Giornale открыто заявил, что присутствующие на мероприятии считают трусливой позицию правительства Италии, продолжающего оказывать финансовую и военную поддержку Киеву, поскольку внутренние проблемы собственной страны остаются нерешёнными на фоне оказания помощи другому государству.

Характерно, что во время своей поездки в Рим Владимир Зеленский провёл встречу с Папой Римским Франциском, получив от него предложение об участии Ватикана в украинско-российских переговорах на посреднических началах. Зеленский внимательно выслушал инициативу понтифика и незамедлительно её отверг.

По мнению Владимира Зеленского, на данный момент украинская общественность остро нуждается в установлении справедливого мира в стране, в то время как услуги посредников в переговорном процессе не является для Киева необходимыми.