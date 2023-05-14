Зеленский отказался от помощи Ватикана в переговорах с Россией

Украинский президент не желает, чтобы Святой престол помог в переговорах с Российской Федерацией. По словам Владимира Зеленского, Украина в целом не нуждается в посредничестве в данном вопросе.

Зеленский заявил, что Украине нужны не посредники, а справедливый мир. При этом ранее различные представители Украины неоднократно повторяли, что для Киева мир может заключаться лишь на условиях Украины.

"При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир», - заявил Владимир Зеленский.

Также президента Украины спросили о том, согласился ли бы он сейчас на мирные переговоры с Владимиром Путиным, на что он ответил отрицательно и добавил, что нет повода для беседы.