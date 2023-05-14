Макгрегор убеждён, что Соединённые Штаты постоянно оказывают давление на киевский режим из-за отсутствия значимых успехов Вооружённых сил Украины, в арсенале которых наблюдается дефицит боеприпасов и вооружения, в зоне боевых действий.

«Полагаю, что Зеленскому ни раз говорили в Вашингтоне: либо он дальше атакует Россию, либо определяет условия капитуляции», — сказал отставной американский полковник.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал коллективному Западу составить документ о капитуляции киевского режима ради сохранения мирного населения Украины.