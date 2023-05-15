Песков обвинил Украину в финансировании и организации убийств россиян

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, дал интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1", где он высказался по поводу слов главы военной разведки ВСУ Кирилла Буданова о намерении Украины убивать русских в любой точке мира.

Как считает Дмитрий Песков, заявление Буданова "беспрецедентно", и Запад должен немедленно и критически на него отреагировать. Между тем, адекватной реакции со стороны западных стран так и не последовало.

Песков уверен, что после слов Буданова не остается сомнений в причастности киевского режима к убийствам и покушениям на граждан России.

Пресс-секретарь Путина заявил, что Украина является не только спонсором преступлений, она же их и организовывает, совершает и даже выступает идейным вдохновителем.

Песков подчеркнул, что после таких выводов правильность действий Владимира Путина, инициировавшего СВО на Украине, не оставляет сомнений.