Украина официально стало новым членом киберцентра НАТО

Новым членом киберцентра НАТО стала Украина. Об этом стало известно 16 мая. В официальном заявлении НАТО говорится о том, что в Таллине, где находится штаб-квартира центра, был торжественно поднят украинский флаг.

"В Таллине официально был поднят национальный флаг Украины, что означает официальное присоединение Украины к киберцентру", - передает белорусское информационное агентство БелТА.

Киберцентр НАТО официально занимается расширением сотрудничества с партнерами альянса в области киберзащиты. Что же касается членства непосредственно в НАТО, то там пока Украину явно ждать не стоит.