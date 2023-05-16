Пентагон подтвердил попадание российской ракеты «Кинжал» по ЗРК Patriot в Киеве

Днем 16 мая Министерство обороны Российской Федерации во время очередного брифинга отчиталось об уничтожении зенитно-ракетного комплекса Patriot. Отмечалось, что уничтожен комплекс был с помощью гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Сейчас же американской телеканал CNN со ссылкой на свой источник в военном руководстве Соединенных Штатов подтвердил, что попадание по американскому комплексу действительно было. Однако, о его уничтожении не сообщается.

"Одна из поставленных Киеву систем противовоздушной обороны Patriot получила повреждения в результате ракетного удара, который РФ, предположительно, нанесла в понедельник вечером, сообщает CNN", - говорится в сообщении URA.RU.