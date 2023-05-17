81-летняя Марта Стюарт стала самой возрастной моделью на обложке журнала Спортс Иллюстрэйтед

Марта Стюарт является американским кумиром. Она прославилась своими советами по домоводству и деятельностью в качестве телеведущей. Также она является успешной в Штатах писательницей.

Несмотря на то, что знаменитости уже 81 год, она прекрасно выглядит, что подтверждает очередная фотосессия в журнале Спортс Иллюстрэйтед. Женщина не стесняется демонстрировать глубокое декольте и стройные ноги, и продолжает удивлять поклонников своей привлекательностью.