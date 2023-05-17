Как заставить фиалку цвести долго и пышно: цветоводы называли проверенные способы

Чтобы наслаждаться пышными цветами, нужно держать растение в помещении, где температура воздуха не опускается ниже 20 градусов.
Цветение растения стимулирует полив. Фиалки любят воду, поэтому поливать их нужно достаточно обильно.
Проблемы с цветением могут возникнуть при чрезмерном разрастании розетки, за этим также необходимо следить.
Чтобы фиалка гарантированно расцвела пышным цветом, необходимо подкормить ее удобрением, содержащим фосфор.
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