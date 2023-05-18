Венгрия блокирует помощь Украине на 500 миллионов евро из-за санкций против банка

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство в Будапеште одобрит новый транш только в том случае, если Украина исключит крупнейший венгерский банк OTP из черного списка компаний, работающих в России.

Не продвигаются и обещанные ЕС поставки боеприпасов в Киев.

500 миллионов евро должны поступить из так называемого Европейского фонда мира (EPF).

Страны ЕС могут использовать банк для возмещения расходов на оружие и боеприпасы, которые они передают Украине.

Страны ЕС предоставили через фонд 5,6 млрд евро на поддержку Киева в его борьбе с Россией.