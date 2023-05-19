МВД объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

Ранее МУС подписал ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Из обвинили в ответственности за якобы похищение детей на Украине.
Тогда же СКР возбудил уголовное дело в отношении трех судей МУС и прокурора по статьям о заведомо незаконном заключении под стражу, приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений и о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Конвенция, которая регулирует эти вопросы запрещает применять подобные меры в отношении лиц, которые пользуются международной защитой и иммунитетом.