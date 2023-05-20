Новые санкции США против России и Беларуси: ограничен экспорт свыше 1200 товаров

Теперь для экспорта, реэкспорта или передачи товаров, включенных в специальные списки, "в пределах России и Беларуси" нужно получить особое разрешение.

В перечень указанных товарных единиц включены краски, бумага, ткани, стройматериалы, транспорт, оборудование (газовые турбины, судовые силовые установки, контейнеры для сжиженного газа), электроприборы, инструменты.

Также под ограничения попала продукция, связанная с глубоководной добычей нефти РФ на арктическом шельфе.

Кроме того, расширен перечень товаров, на экспорт которых в Россию и Беларусь наложен полный запрет, это относится к алкоголю, антиквариату, часовым механизмам.