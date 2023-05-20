Байден попросил «заткнуться» журналистов на саммите G7 в Хиросиме

В субботу, 20 мая, в японской Хиросиме стартовал саммит "Группы Семи", куда прибыл Джозеф Байден, ставший первым американским президентом, посетившим город Японии после ядерной бомбардировки со стороны США. Впрочем, первый в истории визит Байдена в Хиросиму был омрачён скандалом с его участием.

Во время пресс-конференции присутствовавшие на мероприятии журналисты пытались массово задавать вопросы Джо Байдену, однако американский лидер не справился с напором представителей СМИ, обратившись к ним с резкой фразой "Заткнись уже, окей? Спасибо".