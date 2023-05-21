В США Зеленского поставили перед немедленным выбором: либо контрнаступление, либо мирные переговоры

Об этом сообщил в своем ютуб-канале бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Из заявления Макгрегора по поводу ультиматума, поставленного Зеленскому в Белом доме:

Несколько недель назад ему сказали буквально: контратакуй или договаривайся о капитуляции. Эта информация исходит из Белого дома, на самом деле это утечка.

По мнению военного аналитика, превосходящее положение, которое сейчас занимает Россия в зоне СВО, приведет к резкому ухудшению дел Украины и НАТО, если в ведении военных действий не наметится переломный момент в ближайшее время.

Российская сторона ведет массированные атаки, почти полностью нейтрализуя масштабные поставки вооружения Украине Западом.