Новостное агентство Financial Times взяло интервью у экс-кандидата на пост президента Соединённых Штатов Хиллари Клинтон, которая публично призвала не допустить переизбрания Дональда Трампа на должность американского лидера. По мнению Клинтон, в случае победы Трампа демократия в США окажется уничтоженной.

Также Хиллари Клинтон полагает, что вновь пришедший к власти Дональд Трамп распорядится о выходе Соединённых Штатов из состава Североатлантического альянса (НАТО), также прекратив военную и финансовую поддержку Украины, что гарантированно приведёт к её поражению в конфликте с Россией.