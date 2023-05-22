Пашинян: Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

По словам Пашиняна, территория Азербайджана, которую Ереван готов признать, включает в себя и один из спорных регионов — Нагорный Карабах. Премьер-министр Армении подчеркнул, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку — Степанакерт.

Пашинян выразил надежду на максимально быстрое согласование текста мирного договора с Азербайджаном, хотя и признался, что пока не видит возможностей для подписания этого документа на встрече с Ильханом Алиевым в Москве 25 мая.