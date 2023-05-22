Роман Протасевич был помилован президентом Лукашенко

О помиловании Протасевича, который недавно был приговорен к восьми годам лишения свободы сообщает РИА Новости, со ссылкой на белорусские СМИ, со ссылкой на соцсети самого Романа.

Напомним, что Протасевич и его коллега Сапега были перехвачены на борту авиалайнера, который направлялся из Польши в Литву в 2021 году.

Телеграм-канал NEXTA к тому времени был признан террористической организацией в Беларуси, а его основатели и авторы объявлены в розыск.

Софья Сапега была экстрадирована в Россию, так, как имеет гражданство соседней страны.

Протасевич изначально пошел на соглашение со следствием и долгое время находился под домашним арестом.

Как он отметил в своем благодарственном посте, указ был подписан еще 16 мая.

