Исполнительница роли медсестры Шурочки в Гостье из будущего Мария Стерникова скончалась

18 мая Марии Стерниковой исполнилось 79 лет, а не стало ее 20 мая.

Знаменитая медсестра Шурочка из "Гостьи из будущего" ушла в мир иной в своей квартире на Зоологической улице Москвы.

В последние годы Стерникова сильно болела. Болезнь Альцгеймера "съедала" ее. Знаменитость страдала провалами в памяти, несколько раз пропадала, выходя из дома.

Она вынуждена была прекратить работать из-за того, что забывала тексты ролей. Последней работой Марии Александровны был сериал "Доки" в 2009 году, когда ей было 65.