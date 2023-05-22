Исполнительница роли медсестры Шурочки в Гостье из будущего Мария Стерникова скончалась

18 мая Марии Стерниковой исполнилось 79 лет, а не стало ее 20 мая.
Знаменитая медсестра Шурочка из "Гостьи из будущего" ушла в мир иной в своей квартире на Зоологической улице Москвы.
В последние годы Стерникова сильно болела. Болезнь Альцгеймера "съедала" ее. Знаменитость страдала провалами в памяти, несколько раз пропадала, выходя из дома.
Она вынуждена была прекратить работать из-за того, что забывала тексты ролей. Последней работой Марии Александровны был сериал "Доки" в 2009 году, когда ей было 65.
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