Лукашенко: без здоровой нации никакой экономики не будет

23 мая Telegram-канал пресс-службы белорусского президента "Пул Первого" сообщил, что сегодня в минском Дворце Независимости стартовала встреча Александра Лукашенко с представителями сферы здравоохранения, на котором глава государства намеревается обсудить широкий спектор вопросов, имеющих отношение к медицинской отрасли.

Начиная заседание, Лукашенко публично заявил, что в настоящее время медицина стала важной составляющей в обеспечении безопасности государства, поскольку без здоровой нации невозможно полноценной развитие экономических процессов внутри страны.