The Insider: в Сочи найдена тайная любовница Соловьёва, родившая ему детей в США

По данным Insider, Соловьёв долго держал в тайне отношения с российской баскетболисткой Светланой Абросимовой, однако выяснилось, что эта женщина родила ему двух дочерей на территории Соединённых Штатов, а у самих дочерей в паспортах указано отчество "Владимировна"

В The Insider пишут, что в Сочи расположена вилла Абросимовой размером в 650 метров, а по соседству расположен дом российского генерала Сергея Суровикина, который ранее командовал военной операцией ВС РФ в Сирии и какое-то время являлся командующим СВО в Украине.

Стоит отметить, что интернет-портал The Insider признан иноагентом по решению Министерства юстиции России, а его команда состоит из соратников оппозиционера Алексея Навального, процедура признания иноагентом которого уже запущена. Данные факты обязуют читателя относиться с известной долей скепсиса к любым публикациям "Инсайдера".