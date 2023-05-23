Шон Пенн снимется в украинском киноальманахе Война глазами животных

Американский актер Шон Пенн, который был в Украине 24 февраля 2022 года, собирается сняться в киноальманахе Война глазами животных. Фильм будет сниматься в Украине и Лос Анджелесе. Известно, что Пенн появится в заключительной части в роли саунд-продюсера, которому по случайности довелось стать свидетелем военного вторжения.

Режиссером альманаха, состоящего из девяти короткометражных фильмов, выступит Мирослав Слабошпицкий. Трейлер фильма уже презентовали на Берлинском кинофестивале. Премьера немечена на начало 2024 года.