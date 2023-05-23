СКР расследует теракт в Белгородской области

«Принимаются меры по установлению личности нападавших и выяснению всех обстоятельств произошедшего», — заявили в Следственном комитете России, в ведении которого находятся дела особой важности.

Ополчение «Свобода для России» взяло на себя ответственность за теракты в Белгороде, подтвержденные Москвой в понедельник, но украинское правительство отрицает свою причастность.

Сейчас Следственный комитет заявил, что расследуется «нападение на населенные пункты в Белгородской области».

Обвинения были направлены против вооруженных украинских группировок, которые помимо «теракта» также совершали покушения на убийство, уничтожали или повреждали частную собственность и незаконно распространяли оружие и взрывчатые вещества.

В результате «преступных действий» несколько мирных жителей получили ранения.