В США предполагают, что нападение на Кремль совершили спецслужбы Украины и, возможно, без ведома Зеленского

Как говорится в материале иностранного издания, первая мысль Вашингтона была о том, что операцию провели спецслужбы самой России для получения повода к усилению эскалации.

Но потом в Белом доме эту версию отвергли из-за перехвата разговора официальных лиц РФ, выразивших сильное удивление всем случившемся.

Комментарий из статьи иностранных авторов:

Спецслужбы США не знают, какое подразделение осуществило нападение. Также неясно, знал ли об операции президент Владимир Зеленский или его высокопоставленные чиновники, хотя некоторые считают, что господин Зеленский не знал.

Как отмечают иностранные обозреватели, дроны были поражены с близкого расстояния и были оснащены "ограниченным зарядом взрывчатого вещества".

Этот факт может указывать на то, что намерением нападавших был именно психологический эффект.

Также в Белом доме подозревают Киев в устранении Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, нападениях на Белгородскую область и в диверсии на "Северном потоке".

А вот в версию украинской стороны, утверждающей про якобы существующие "русские партизанские отряды", Вашингтон не верит.