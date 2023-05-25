США подозревают Украину в инциденте с беспилотниками в Кремле

Спецслужбы США не знали, какое именно подразделение осуществило атаку, сообщила в среду газета New York Times со ссылкой на неназванные источники в правительстве США.

Также неясно, знал ли об акции президент Украины Владимир Зеленский или его высокопоставленные чиновники.

Согласно сообщению газеты, спецслужбы США пришли к своей предварительной оценке, в том числе, благодаря перехваченным сообщениям.

Однако существует лишь «низкая» степень достоверности.

Основная причина этого заключается в том, что у спецслужб США до сих пор нет конкретных доказательств того, какие правительственные чиновники, украинские подразделения или агенты были замешаны.

В перехваченных сообщениях представители Украины, среди прочего, заявили, что считают свою страну ответственной за нападение.

В начале мая Россия объявила, что два беспилотника, летевшие в сторону Кремля, разбились.

Москва обвинила Киев в попытке нападения на президента России Владимира Путина и пригрозила ответными мерами.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил в нападении США. Киев и Вашингтон отрицают свою причастность к инциденту.