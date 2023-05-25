Муж Гурцкой Кучеренко знал, что скоро умрет

Петр Кучеренко всеми правдами и неправдами пытался избежать командировки на Кубу. Он будто предчувствовал неминуемую гибель.

Журналист Роман Супер, который был близко знаком с чиновником, рассказал, что у Кучеренко разорвалась аорта.

Представитель СМИ отметил, что рейс был правительственным, но он не в курсе, каким медицинским оборудованием снабжают такие полеты.

Помочь мужу исполнительницы Дианы Гурцкой не смогли ни в воздухе, ни на земле.