Пашинян: Армения и Азербайджан признали целостность территорий друг друга

Вечером четверга, 25 мая, армянский премьер-министр Никол Пашинян провёл переговоры с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Кремле, во время которых сообщил, что правительства Армении и Азербайджана признали территориальную целостность друг друга.

Позднее Алиев отметил, что армянские власти также признали Нагорный Карабах суверенными территориями Азербайджана.

Также Ильхам Алиев полагает, что Баку и Ереван имеют возможность подписания мирного соглашения, а Азербайджан не имеет претензий на территории, входящие в состав Армении.