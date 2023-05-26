Еще 136 счетов Блиновской и ее мужа с сотнями миллионов рублей арестованы

У знаменитой основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской и ее мужа арестовали еще сотни миллионов российских рублей, которые хранятся на 136 счетах семейства.

Счета "инфоцыганки" прикрыты в "Тинькофф Банке", "Сбербанке России", "Банке ВТБ", "Альфа-Банке", "Райффайзенбанке" и иных финансово-кредитных структурах.

Правоохранители утверждают, что сумма составляет сотни миллионов рублей в различной валюте.

Ранее сообщалось, что арестованы счета продуманных супругов в "Российском Сельскохозяйственном банке", "Севергазбанке", "Фора-Банке" и "МТС Банке".