Еще 136 счетов Блиновской и ее мужа с сотнями миллионов рублей арестованы

У знаменитой основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской и ее мужа арестовали еще сотни миллионов российских рублей, которые хранятся на 136 счетах семейства.
Счета "инфоцыганки" прикрыты в "Тинькофф Банке", "Сбербанке России", "Банке ВТБ", "Альфа-Банке", "Райффайзенбанке" и иных финансово-кредитных структурах.
Правоохранители утверждают, что сумма составляет сотни миллионов рублей в различной валюте.
Ранее сообщалось, что арестованы счета продуманных супругов в "Российском Сельскохозяйственном банке", "Севергазбанке", "Фора-Банке" и "МТС Банке".
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