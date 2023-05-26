Земфира зарегистрировала в Москве новый бизнес с названием Родина

Стало известно, что певица Земфира Рамазанова зарегистрировала в российской столице новый бизнес.

По имеющимся сведениям, знаменитость дала своей фирме название "Родина", зарегистрировав её по адресу квартиры директора музыкального коллектива "Машина времени".

Уставный капитал структуры составил всего 10 000 российских рублей. Что будет производить или что продавать "Родина" Рамазановой, неизвестно.

В одном из последних своих интервью Земфира утверждала, что поменяла рубли на билет и не намерена возвращаться в родное государство.