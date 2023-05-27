Жене Байдена пришлось попросить слушателей поаплодировать ей

По информации издания New York Post, первая леди рассказывала о единстве Соединенных Штатов.

Она рассказала, что побывала в синих демократических и красных республиканских штатах и убедилась в том, что всех американцев объединяют общие ценности.

В ответ в зале наступила тишина. Джилл Байден на это сказала, что слушателям стоило бы поаплодировать, что они со смехом и сделали.

В свое время похожий инцидент произошел с представителем Республиканской партии США Джебом Бушем во время его предвыборной кампании.