Соседи по даче Соседова жалуются на музыкального критика

11:42 2023-05-29

Сергей Соседов всегда всех осуждает и критикует. На этот раз досталось ему самому. Соседи ведущего по даче недовольны знаменитостью.

Музыкальный критик Сергей Соседов сообщил телеканалов, что соседи по даче жалуются на него. 

Он объяснил, что ему по вкусу времяпровождение на своем участке в деревне Митяево, но ухаживать за всем, что вокруг, он не любит.

Критик заявил, что ему ни к чему шикарный особняк на даче, не нужен ему здесь сад и огород. Соседов вполне доволен небольшой деревянной постройкой и наличием пары яблонь, в тени которых он любит отдыхать в гамаке.

А недовольны владельцы соседних участков тем, что сорняки с огорода Соседова "лезут" на их территорию.

Жалобы людей звезда экрана не принимает близко к сердцу, продолжая вести себя как прежде.

Показать следующие комментарии
Фото