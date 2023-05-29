Пашинян заявил о недовольстве результатами переговоров в Москве и неготовности заключить мир с Баку

По словам Пашиняна, в ходе переговоров обсуждался вопрос со сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуацией, включая незаконную блокаду Лачинского коридора. По словам армянского премьера, данная тема обсуждалась с российскими коллегами. Но, как отметил Пашинян, признать результаты этой дискуссии удовлетворительными он не может. Руководитель Армении отметил, что его очень печалит факт того, что закрытие Лачинского коридора произошло в присутствии миротворческих сил из России. Пашинян заявил, что в настоящее время планируется продолжить переговоры с российскими партнерами по урегулированию сложившейся ситуации.

Также Пашинян сообщил, что 1 июня в Кишиневе состоится пятисторонняя встреча с участием президентов Армении, Франции, Германии, Азербайджана, а также председателя Европейского совета. По словам премьер-министра Армении, ранее был разговор о том, возможно ли в ходе данного мероприятия подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Как подчеркнул Пашинян, к настоящему моменту Ереван не получил ответов на четвертый пакет предложений Азербайджану. И сегодня нет согласованного проекта договора, который можно было бы подписать.