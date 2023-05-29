Опытные хозяйки советуют, как помочь зеленым томатам дозреть дома

Высокая температура не лучшие условия для дозревания зеленых томатов. Они потеряют упругость. Также не стоит срывать маленькие плоды. Они не дозреют дома. Лучший вариант срывать томаты достигшие нормального размера и держать их при средней температуре но высокой влажности.

Зеленые помидоры нужно положить в ящики, а к ним по соседству расположить зрелый фрукт. Можно яблоко или банан. Фрукты будут выделять этилен, который поможет томатам созреть. Вместо ящика можно использовать банку или полиэтилен, но тут есть риск появления плесени.

Хорошо созревают томаты на подоконнике, если затенить их тканью от солнечного света. При съеме зеленых томатов с больного куста нужно промыть их теплой водой 60 градусов по Цельсию, высушить и положить на дозревание.