Соколов убежден, что реформы 90-х годов негативно отразились на РФ

Звезда экрана Андрей Соколов не сомневается, что реформы 1990-х годов минувшего века отрицательно сказались на будущем РФ.

Артист убежден, что именно в это время началось системное разрушение государства.

Соколов отметил в интервью изданию "АиФ", что среди его приятелей есть те, кто работал в полиции. Артист обратил внимание, что они были поражены новыми "военными реформами".

Соколов рассказал, что тогда увольняли каждого, кто высказывал свою позицию по тому или иному поводу, кто способен был на поступки. Служить остались "удобные" люди.

По мнению знаменитости, реформы негативно повлияли и на развитие народного хозяйства.

Стало негде работать лесникам и всем тем, кто был занят в лесном хозяйстве.