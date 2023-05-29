Летучая обиделась на вопросы журналистов об отсутствии у нее детей

Ведущая ТВ Елена Летучая высказалась относительно отсутствия у нее собственных детей. Знаменитость назвала обсуждение подобных вопросов дурным тоном.

Летучая пролила свет на тот факт, что у нее с супругом Юрием Анашенковым нет общих наследников. Звезда экрана призналась, что мечтает о продолжении рода, но пока у пары не получается их зачать.

Елена заметила в интервью Надежде Стрелец, что обсуждение таких тем у нее вызывает боль.

Летучая относится к наследникам супруга как к родным. У Анашенкова есть двое детей от предыдущих отношений.