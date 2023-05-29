Сын Канделаки Лео будет сниматься в российской версии сериала Постучись в мою дверь

Российская адаптация мегапопулярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" наделала много шума.
Кого только не включили в состав актеров проекта. Звучали такие имена, как Егор Крид, Константин Крюков и прочие.
Наконец сделано официальное заявление: одна из ролей досталась Лео Канделаки, который является 22-летним наследником продюсера Тины Канделаки.
Лео является музыкантом. Он признается, что участвовал в кастинге на общих основаниях, не надеясь, что на него обратят внимание.
К кино сын ведущей все же отношение кое-какое имеет. Он записывал саундтреки к проектам "Любовная магия", и "Наследники и самозванцы", а также записал 2-е композиции к новой многосерийной мистической картине "Дурная кровь".
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