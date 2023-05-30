Лукашенко потребовал пересмотреть систему подсчета баллов на ЦЭ на следующей неделе

Выпускники и их родители были возмущены полученными баллами и самой системой оценки, по которой за одну ошибку снималось много баллов.

Лукашенко удивлен, что «ума не хватило сделать просто и понятно», вместо того, чтобы рассчитывать какие-то баллы на компьютере.

Он напомнил, что раньше за посредственные знания ставили тройку, за хорошие – четверку, за отличные – пятерку.

Президент потребовал уже на следующей неделе вернуться к этому вопросу и создать систему оценивания, которая будет понятна всем.