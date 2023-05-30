Кремль заявил, что нападение на Москву — это «ответ» Киева на недавние российские удары

«Погибших нет, и на данный момент угрозы для жителей Москвы и области нет», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Атака беспилотников на Москву во вторник — это «ответ» Киева на недавние российские удары по Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который впервые комментирует утренние события.

Президент России Владимир Путин был проинформирован в прямом эфире о беспрецедентной атаке беспилотников в Москве на рассвете, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.