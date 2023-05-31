Глава МИД Великобритании заявил, что Украина имеет право атаковать российскую территорию

Впрочем, он в дальнейшем отказался комментировать ситуацию с атакой бепилотников на Москву.

«У меня нет подробностей, и я не буду строить предположения о характере ударов беспилотников по Москве», — сказал он.

Он заявил, что частью права Украины на самооборону является нанесение удара за пределами своей территории, чтобы уменьшить способность России нанести удар по украинской территории.

«Легитимные военные цели за пределами ее собственных границ — это часть права Украины на самооборону», — сказал Клеверли.

По российской информации, в ночь на вторник на подлете к Москве упало восемь боевых беспилотников.

Все они были сбиты средствами подавления или ПВО.

БПЛА повредили несколько домов, легкие ранения получили два человека.

Кремль обвинил Киев в ударах беспилотников. Украинское правительство отрицает свою причастность.