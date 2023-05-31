В Великобритании одобряют атаки Украины, направленные на российские регионы

Как полагает британский министр, у Киева есть полное право защищаться на своей территории и нападать на российские земли с целью своей защиты.
Украина имеет легитимное право защищаться.
Она имеет легитимное право делать это на своей территории, а также проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать возможность России проецировать силу на саму Украину.
При этом о причастности Киева к недавней атаке дронов на российскую столицу Клеверли утверждать не стал.
По его мнению, достоверной информации об этом пока нет, поэтому выводы делать рано.