Владимир Зеленский, президент Украины, в своем микроблоге поблагодарил союзников, помогающих его стране и заявил о необходимости новых поставок со стороны Запада для укрепления противовоздушной обороны.

Сейчас, на Украине, на нашей земле, в нашем небе, решается, сохранят ли свобода и цивилизация мировое лидерство в этом столетии. Это решается нами вместе с США, вместе с Европой, вместе со всеми нашими союзниками и партнерами. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам.

Но его слова не получили поддержки со стороны пользователей Твиттера. Наоборот, они обрушили злые комментарии в адрес действующего президента Украины.

Если бы Киев не терроризировал этнических русских на Украине на протяжении восьми лет, этого бы не происходило. <...> Киев настоял на войне вместе с западными спонсорами. Что посеешь, то пожнешь.

Ты один несешь ответственность за весь хаос.

НАТО это не "весь мир". Это его временная чума.

На Украине полно нацистов. У тебя только 50 процентов поддержки США. Большинство из нас ненавидит тебя за то, что ты стал миллиардером, крадущим наши деньги с налогов.

Пользователи возмущались тем, что Зеленский постоянно требует американских денег и объявили его мошенником, которому надо выдвинуть обвинение по международному праву.