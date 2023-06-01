Макрон выступил с призывом к Западу о пересмотре поддержки ВСУ при затяжном конфликте

Макрон призвал страны Запада к пересмотру военной поддержки Украины, принимая во внимание тот факт, что конфликт в зоне СВО может стать затяжным.

Президент Франции подчеркнул, что сейчас Запад ограничивается лишь поставками оружия Киеву, при этом не предоставляет никаких гарантий безопасности.

Как полагает Макрон, западные государства должны дать Украине такие средства, которые пресекут любую агрессию в ее сторону, и ввести страну в европейскую архитектуру безопасности.

Эммануэль Макрон заверил в том, что надо оказывать поддержку Киеву всеми средствами, чтобы контрнаступление было максимально эффективным.

По его словам, в случае поражения Украины в этой операции Запад "откалибрует" военную помощь стране.

Также французский лидер добавил, что украинская армия сегодня "защищает Европу", поэтому нужно увеличить поставки вооружения Киеву.

В этом случае всему континенту будет гарантирована безопасность.