Шольц пообещал Украине гарантии безопасности на европейском саммите в Молдове

«Мы всегда говорили, что должны быть гарантии мирного порядка после войны, и Германия внесет в это свой вклад», — заявил Шольц на европейском саммите с участием 47 стран в Молдове.

Как эти гарантии могут выглядеть в конкретном плане, еще предстоит уточнить, добавил он.

На молдавском саммите президент Украины Владимир Зеленский назвал "очень важными" гарантии безопасности для Украины и соседних стран. Он не только упомянул о нападениях России на его страну, но и предупредил о «возможных нападениях на другие части Европы».

В НАТО такие гарантии безопасности обсуждают как возможное обязательство на саммите альянса в Литве 11 и 12 июля, на который приглашен Зеленский.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в Молдове, что требование Украины о полноправном членстве в НАТО в настоящее время «невозможно» из-за военных действий. Однако альянс может рассмотреть другие варианты участия Киева в блоке, считает политик.