Bild: в Швеции семейной паре восемь раз отказали в праве назвать ребенка Путин

Семейная пара выбрала это имя для своего сына еще в 2021 году. Однако местные органы власти восемь раз отказывали в регистрации малыша под именем Путин.

Сейчас ребенку уже два года. В детском саду он записан как Николай, родные зовут его Путин, а все остальные обращаются на «ты» без упоминания имени.

Семья намерена добиваться признания имени своего малыша. Единственная уступка, на которую они готовы пойти – это превратить имя в «Путтин».

Отмечается, что украинский конфликт никак не повлиял на решение родителей по поводу имени для их сына.