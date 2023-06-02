Байден упал на сцене на выпускном в военной академии

После приветственной речи Байден собрался покинуть сцену, но вдруг упал ничком на пол. Силовики помогли ему подняться.

Затем представитель Белого дома написал в Твиттере, что с президентом все в порядке, и предположил, что Байден споткнулся на сцене о мешок с песком.

Байден вошел в историю в 2021 году как самый пожилой президент всех времен.

В конце апреля демократ заявил, что хочет баллотироваться на второй срок на президентских выборах в следующем году.

Байдену будет 81 год, если он будет избран через полтора года, и ему будет 86 лет в конце возможного второго срока.

Возраст Байдена и его способность снова баллотироваться на пост президента уже давно являются предметом споров, в том числе внутри демократического лагеря.

Соперники-республиканцы регулярно используют промахи и мелкие оплошности президента, чтобы поставить под сомнение его умственную и физическую форму.