Байден заверил о готовности США к жесткой конкуренции с Китаем

По мнению лидера Белого дома, США могут жестко конкурировать с КНР, отстаивая собственные интересы и ценности, а также действуя во имя своих друзей.

Но при этом обе стороны должны объединить усилия для совместной работы над разрешением общих мировых проблем.

Китай и США должны иметь возможность вместе работать в тех сферах, где это возможно, над разрешением общих вызовов, таких как климатические изменения.

Джо Байден сделал особый упор на то, что США "не ищут конфликта или конфронтации с Китаем".