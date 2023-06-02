По словам Бартоша, Польша планирует завладеть землями до Черного моря

Такое заявление сделал Бартош в интервью с изданием URA.RU.

У них есть идея создать великую Польшу от моря и до моря. От Балтийского и до Черного. Потом последует присоединение Приднестровья, если они попробуют туда войти. Таким образом, они получают выход к Черному морю, но нам реализовать такие планы никак нельзя.

Далее дипломат отметил, что в случае успешной реализации плана Польши Россия будет полностью отрезана от Европы "сплошным кордоном недоброжелательного и недружественного государства".

Александр Бартош вспомнил события советской эпохи. Именно тогда Польше досталась солидная часть ее сегодняшних территорий с легкой руки Иосифа Сталина.

Надо напомнить полякам, что после окончания войны по решению Иосифа Сталина им были переданы очень большие участки территорий Германии. До последнего времени они не заикались о своих намерениях захватить Западную Украину.

До этого Вальдемар Скшипчак заявлял об идущей в Варшаве подготовке к перевороту в Беларуси.