Бербок призвала к исполнению ордера МУС на арест Путина в ЮАР

«Международное право ясно дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, в конечном итоге будут привлечены к ответственности», — заявила политик в пятницу после заседания Совета государств Балтийского моря в Висмаре.

Журналист спросил Бербок, ожидает ли она, что Южная Африка арестует Путина, если он поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге, в августе.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила в четверг, что все пять глав государств-членов БРИКС Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР получили приглашение на запланированный саммит 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Ранее, в марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина.

Южная Африка, подписавшая устав МУС, будет обязана арестовать президента России при въезде.

До сих пор Южная Африка не сделала четкого заявления о том, что произойдет, если Путин действительно прибудет.