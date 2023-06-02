Показ фильма Нюрнберг прошел в штаб-квартире ООН в Вене

На показ художественного фильма Нюрнберг российского производства было приглашено более ста гостей из разных стран. Среди них были представители стран Ближнего Востока и Африки.

Фильм о нюрнбергском процессе был снят накануне российским режиссером Николаем Лебедевым. Он рассказывает драматическую историю самого громкого в истории судебного процесса.

Российский посол Николай Устинов заявил, что приглашения были разосланы всем чиновникам. Откликнулись на приглашения те, кто умеет, по мнению Устинова, уважать культуру России.